Перевод часов на летнее и зимнее время планируют вернуть в России?

«Законопроект о возврате переходов на «летнее время» будет внесен в Госдуму в день летнего солнцестояния, 21 июня», — сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Михаил Матвеев, разместив также голосование с вопросом: «Поддерживаете ли вы использование «летнего времени»(+1 час с конца марта по октябрь)?»

НДН.инфо пишет, что из почти шести тысяч проголосовавших утвердительно на этот вопрос ответили 37%, против возврата сезонного перевода часов выступили 63% респондентов.

Автор законопроекта утверждает, что отмена перехода на летнее и зимнее время привела к «существенному сокращению (от 16 до 58%, в зависимости от региона) эффективно используемого населением светлого вечернего времени суток в период с 18:00 до 23:00». Если же вернуться к практике «перевода стрелок», по мнению депутата, сократятся расходы населения на оплату электроэнергии, в целом люди получат более чем 200 дополнительных светлых часов в год, и в качестве позитивного следствия снизится количество аварий на дорогах.