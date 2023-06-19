«Объем работ по благоустройству и количество проектов — не просто рекордные, а колоссальные»

Случается, подрядчики срывают сроки, и завершение работ уходит у нас под снег, в зиму. Без критики и упрёка, я попрошу объективно оценить ситуацию – если видим, что объём запланированных по благоустройству работ уже превышает возможности подрядных организаций строительного комплекса, или муниципальные заказчики уже не в состоянии такое количество объектов отслеживать и сопровождать, давайте честно это признаем, отметим, и лучше скорректируем наши планы. Например, дополнительные финансы с направления «благоустройство» направим на решение других задач – ремонт дорог, тротуаров, других актуальных сегодня для муниципалитета задач.

Прошу оценить планы на 2024-2025 годы. Если чувствуете, что есть проблемы, лучше давайте мы заранее это учтём», – подчеркнул глава региона.



О реализации проектов благоустройства в регионе губернатору доложил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

В 2022 году в Новосибирской области было благоустроено 185 объектов – 116 дворовых территорий и 69 общественных пространств. Важным достижением стало создание за счёт средств областного бюджета и бюджета города Новосибирска нового городского парка рядом с Ледовой ареной, площадью 18 гектар. Одновременно были профинансированы более 180 проектов благоустройства в рамках исполнения наказов депутатов законодательного собрания. Общий объём финансирования в рамках мероприятий по благоустройству составил более 1,7 млрд рублей.