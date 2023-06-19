Анатолий Локоть высказался за отказ от использования латиницы на уличных рекламных баннерах

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в эфире «Радио Россия» предложил отказаться от использования латиницы в рекламе, размещенной на городских улицах. Идею о переходе исключительно на кириллицу градоначальник назвал хорошей: «Идея хорошая, я её поддерживаю, думаю, что большинство новосибирцев её поддержит, но, конечно, надо свериться с законодательством, всю нормативную базу проверить - насколько соответствует этой установке и что надо сделать, может быть, принять какие-то документы, чтобы реализовать эту идею».

Анатолий Локоть напомнил, что большая часть иностранных компаний уже ушла с российского рынка, так что нужно переходить на русский язык. Однако переход потребует определенного времени.