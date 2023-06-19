На площадке Сибирского кольцевого источника фотонов стартовала заливка фундамента

«Сибирской кольцевой источник фотонов – объект знаковый для нашей страны. Вопрос технологического суверенитета – это вопрос будущего России. Новые технологии, новые материалы, новые инструменты для науки и экономики, новые возможности – вот что такое ЦКП «СКИФ». Правительство Новосибирской области и в том числе Губернатор региона Андрей Травников делают все возможное для того, чтобы строительство объекта шло по графику и установка класса «мегасайенс» была передана исследователям в установленные сроки», – отметила заместитель Губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.