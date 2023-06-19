Новосибирское правительство заключило соглашение о сотрудничестве со Сбером

Документ был подписан на Петербургском международном экономическом форуме-2023. Подписи под ним поставили президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Сбер и регион будут совершенствовать своё взаимодействие в финансово-кредитной сфере, в сферах развития технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, цифровой и ESG-трансформации.

Андрей Травников отметил, что потенциал применения искусственного интеллекта сегодня есть в самых разных сферах нашей жизни, включая госсектор. «Нам как передовому научно-инновационному региону важно находить новые сферы применения искусственного интеллекта, в которых мы могли бы увеличить нашу эффективность, сделать комфортнее жизнь наших земляков. Безусловный лидер по развитию и применению технологий искусственного интеллекта в нашей стране – это Сбербанк. Компания Сбер – это наш давний надёжный партнёр, и мы рады не просто продлевать, но укреплять и расширять сотрудничество».