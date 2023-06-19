Новосибирское правительство заключило соглашение о сотрудничестве со Сбером

Цель соглашения – стратегическое партнерство для социально-экономического развития нашего региона.
Документ был подписан на Петербургском международном экономическом форуме-2023. Подписи под ним поставили президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Сбер и регион будут совершенствовать своё взаимодействие в финансово-кредитной сфере, в сферах развития технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, цифровой и ESG-трансформации.
Андрей Травников отметил, что потенциал применения искусственного интеллекта сегодня есть в самых разных сферах нашей жизни, включая госсектор. «Нам как передовому научно-инновационному региону важно находить новые сферы применения искусственного интеллекта, в которых мы могли бы увеличить нашу эффективность, сделать комфортнее жизнь наших земляков. Безусловный лидер по развитию и применению технологий искусственного интеллекта в нашей стране – это Сбербанк. Компания Сбер – это наш давний надёжный партнёр, и мы рады не просто продлевать, но укреплять и расширять сотрудничество».
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф подчеркнул: «Новосибирская область – один из ключевых регионов Сибири с огромным образовательным и научно-техническим потенциалом. В местных университетах накоплен уникальный опыт подготовки кадров для науки, инновационной деятельности и бизнеса, а Сбер готов предложить свои уникальные технологические наработки для дальнейшего эффективного социально-экономического развития региона. Помимо сотрудничества в области высоких технологий, мы намереваемся развивать и традиционные формы коллаборации: банковское обслуживание, финансирование, совместную реализацию инвестпроектов и многое другое. Уверен, что результаты нашей работы сможет почувствовать каждый житель области».
Это соглашение продлевает действие предыдущего, от 07.09.2018, и включает в себя новые направлений сотрудничества. Стороны планируют участвовать в реализации госпрограмм в регионе, разрабатывать и реализовывать совместные проекты и программы, проводить исследования и пилотирование моделей машинного обучения и других технологий искусственного интеллекта, внедрять подходы устойчивого развития и ESG-трансформация в сфере природопользования, охраны окружающей среды, экологической безопасности, формирование и поддержка экологических проектов на территории Новосибирской области.
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