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Сразу двенадцать несанкционированных свалок ликвидируют в Новосибирской области в 2023 году

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Об этом рассказал министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин.

pixabay.com

«Ликвидация свалок – важный этап развития системы обращения с отходами в регионе. Некоторые свалки ликвидируются органами местного самоуправления за счет средств местных бюджетов. Другие, затраты на ликвидацию которых значительны для органов местного самоуправления, ликвидируются с участием средств областного бюджета в рамках госпрограммы. Это прежде всего те свалки, по которым вынесены судебные решения, предписания контрольно-надзорных органов о понуждении органов местного самоуправления к их ликвидации», – отметил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.

С учетом доведенных лимитов в рамках мероприятий утвержденной Правительством региона государственной программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области» в текущем году предусмотрено софинансирование из средств областного бюджета в объеме 43,6 млн рублей на ликвидацию 12 свалок в Барабинском, Карасукском, Черепановском, Новосибирском районах.

На плановый период 2024-2025 гг. Законом о бюджете Новосибирской области в этих целях предусмотрены не менее 34 млн рублей ежегодно. Перечень свалок, подлежащих первоочередной ликвидации, будет сформирован на основании поступивших в срок до 1 августа в региональное минприроды заявок от органов местного самоуправления. Отметим, в прошлом году по госпрограмме ликвидировано 9 свалок (Болотнинский район – 3, Карасукский район – 2, Коченевский район – 1, Краснозерский район – 1, Исктимский район – 1, Баганский район – 1).

Также напомним, Новосибирская область является участником федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология», в рамках которого в апреле текущего года началась ликвидация двух несанкционированных свалок в городе Новосибирске (жилой район Пашино) и городе Барабинске Барабинского района.

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