Сколько будет стоить проезд по четвертому мосту через Обь в Новосибирске?

В региональном министерстве транспорта сообщили, сколько будет стоить проезд по четвертому мосту через Обь, движение по которому планируют открыть к концу этого года. Стоимость поездки составит от 100 рублей до 300 рублей, тариф зависит от категории транспортного средства.

Водители легковых автомобилей, мотоциклов и микроавтобусов будут платить 100 рублей за поездку, рассказали в ведомстве изданию «Континент Сибирь». Для более крупного транспорта цена выше: автотранспортные средства 2-й категории – 150 рублей, 3-й категории – 200 рублей, 4-й категории – 300 рублей. В 2021 году в минтрансе озвучивали эти же цены.

На новом мосту организуют 22 точки взимания платы (по 11 в каждом направлении). Предусмотрено несколько способов оплаты: бесконтактная смарт-карта, транспондеры (T-pass), наличными или банковской картой в кассе.

Фото: vis-group.ru