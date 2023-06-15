Летние страницы: в Новосибирске состоится фестиваль «Лето книгами согрето»

В Новосибирской области 17 и 18 июня при поддержке регионального министерства культуры впервые стартует фестиваль «Лето книгами согрето» – в программу войдут встречи с писателями из разных регионов страны, мастер-классы, открытые площадки для чтения книг и другие читательские активности. О программе фестиваля на пресс-конференции рассказал исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.

«Фестиваль станет частью региональной программы поддержки чтения «Чтение – энергия жизни». Мы продолжаем курс на формирование читающего сообщества в Новосибирской области, а эту работу необходимо проводить с самого детства. Этот проект поможет привлечь внимание детской и молодёжной аудитории – уверен, он, как и другие мероприятия по поддержке чтения, даст свои плоды, и мы сохраним звание лидера среди самых читающих регионов страны», – подчеркнул Юрий Зимняков.



Фестиваль «Лето книгами согрето» пройдет на четырех площадках в парках и скверах Новосибирска: на Михайловской набережной, в Нарымском сквере, Троицком сквере и в Новосибирском зоопарке им. Р.А. Шило, а 17 июня – в городском парке Бердска, на Аллее поэтов. На каждой из площадок будет организована разнообразная программа событий: встречи с писателями, мастер-классы, чтение книг, настольные и активные игры. Юные гости смогут обсудить современную литературу для подростков, принять участие в игровых программах по книгам и по профориентации, а также посетить мастер-классы, где можно будет освоить азы писательского мастерства. Помимо этого, будут обустроены и сами площадки – каждая из них будет стильно оформлена и оборудована шатрами, садовой мебелью, креслами-мешками.



В фестивале примут участие современные детские и подростковые писатели: заведующий кафедрой профильной довузовской подготовки Педагогического института Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина, лауреат Международной детской литературной премии им. В. П. Крапивина Елена Борода (Тамбов), финалист конкурса короткого произведения от издательства «Настя и Никита», финалист Гайдаровского конкурса Наталья Шицкая (Кемеровская область), автор реалистической и фантастической прозы Николай Пономарёв (Омск), детский писатель и журналист Ольга Колпакова (Екатеринбург) и автор подростковых повестей, романов и сказок, семикратный финалист и лауреат конкурса на лучшее произведение для детей и юношества «Книгуру» Лариса Романовская (Москва).



Главным организатором фестиваля выступает Новосибирская государственная областная научная библиотека. В числе организаторов также – Модельная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Библиотека им. В.В. Куйбышева, ЦГБ им. Маркса и ЦБС г. Бердска. Вход на все мероприятия фестиваля – свободный.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru



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