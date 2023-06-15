Новосибирская делегация приступила к работе на Петербургском экономическом форуме

В этом году наша область вновь презентует свои проекты на стенде «Большая Сибирь», среди проектов – новый аэровокзальный комплекс Толмачево и «Академгородок 2.0» с его флагманами: Центром коллективного пользования СКИФ и кампусом НГУ мирового уровня.
Губернатор Андрей Травников возглавил делегацию Новосибирской области, которая 15-16 июня будет работать на площадках XXVI Петербургского Международного экономического форума. Среди главных задач – привлечение новых инвесторов, презентация экономического и инвестиционных потенциала нашего региона, возможностей для медицинского, образовательного, научного туризма.
В составе делегации работают заместитель губернатора Ирина Мануйлова, министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников, председатель Сибирского отделения Российской академии наук Валентин Пармон, генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов и другие официальные лица.
В этом году наша область вновь презентует свои проекты на стенде регионов Сибирского федерального округа «Большая Сибирь». Среди представленных масштабных проектов и значимых для Новосибирской области объектов – новый аэровокзальный комплекс аэропорта Толмачёво имени А.И. Покрышкина, проект развития Новосибирского научного центра – «Академгородок 2.0» с его флагманами – Центром коллективного пользования СКИФ и кампусом НГУ международного уровня.
В дни работы форума у Андрея Травникова запланированы встречи с представителями крупного бизнеса, подписание важных для развития экономики региона соглашений.
Также члены делегации Новосибирской области планируют принять участие в ряде пленарных сессий, заседаний, круглых столов. В частности, запланировано участие главы региона в пленарной сессии «Интеллектуальная собственность как основа инновационно ориентированного роста экономики».
Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru
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