Новосибирская делегация приступила к работе на Петербургском экономическом форуме

В этом году наша область вновь презентует свои проекты на стенде регионов Сибирского федерального округа «Большая Сибирь». Среди представленных масштабных проектов и значимых для Новосибирской области объектов – новый аэровокзальный комплекс аэропорта Толмачёво имени А.И. Покрышкина, проект развития Новосибирского научного центра – «Академгородок 2.0» с его флагманами – Центром коллективного пользования СКИФ и кампусом НГУ международного уровня.

В дни работы форума у Андрея Травникова запланированы встречи с представителями крупного бизнеса, подписание важных для развития экономики региона соглашений.

Также члены делегации Новосибирской области планируют принять участие в ряде пленарных сессий, заседаний, круглых столов. В частности, запланировано участие главы региона в пленарной сессии «Интеллектуальная собственность как основа инновационно ориентированного роста экономики».

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru



16+