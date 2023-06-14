Анатолий Локоть — о необходимости подготовить Новосибирск ко второй волне паводка

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил подготовиться ко второй волне паводка: отработать все звенья и вертикали вплоть до районов, предупредить жителей о рисках и проверить системы оповещения, пишет «АиФ-Новосибирск». Вода может прийти с затопленной Республики Алтай. В связи с аномальной жарой началось активное таяние снега, что привело к повышению уровня в реках Бия и Катунь.

«Это вызывало определенные опасения, но сегодня получили уточненный прогноз Гидрометцентра. В целом приток ожидается 4 тысячи метров кубических», — отметил на совещании заместитель начальника департамента по ЧС мэрии Александр Ерохин. Он отметил, что в новосибирском водохранилище в резерве почти метр, поэтому половодье должно пройти без подтопления.

Градоначальник не согласился с мнением господина Ерохина. «Позволю не согласиться с оценками. Поскольку поступающая по федеральным каналам информация — она не располагает к убаюкиванию. У нас уровень сброса превысил 3,5 кубометра в секунду, если дойдет до 4 тысяч — это свистать всех наверх», — сказал мэр и дал соответствующие поручения подчиненным.

Фото: архивы пресс-служб