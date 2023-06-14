Андрей Травников дал поручения по ремонту и строительству социально значимых объектов

Глава региона в рамках оперативного совещания в облправительстве напомнил, что в последние недели у него было много поездок по муниципалитетам, принимались дополнительные решения. «Из поездок по Новосибирску, по итогам объезда объектов, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» – подрядчики заявили, что готовы успеть выполнить дополнительный объём ремонтных работ. Финансовое решение совместно с главой минтранса Анатолием Костылевским найдено. Подтверждаю необходимость дополнительного ремонта дорог по улицам Связистов и Пермская до ул. Титова и расположенного между ними участка ул. Оборонная, а также участка дороги между улицей Большая и конечной остановки маршрутного транспорта на улице 2-я Портовая.

По Советскому району – в прошлом году мы приняли принципиальное решение по созданию сквера в Академгородке с рабочим названием Чербузы. Как доложили коллеги из мэрии, все земельные вопросы решены, территория сформирована, готовы приступить к разработке ПСД и в следующем году выйти на работы. Просьба – подготовить необходимое бюджетное решение, чтобы в этом году документы были сделаны и к следующему ремонтному сезону готовы.