В Новосибирской области представили программу мероприятий на День России

Учреждения культуры Новосибирской области подготовили к празднику тематические выставки, спектакли, концертные программы, фестивали, конкурсы, акции, экскурсии, литературные гостиные и другие мероприятия.

Как прокомментировала заместитель министра культуры Новосибирской области Оксана Грегул, всего в муниципальных образованиях и городских округах Новосибирской области запланировано проведение более 400 мероприятий.

Основным событием станет праздничная акция «Россия – это мы!», которая пройдет 12 июня в Государственном концертном зале имени А.М. Каца. Праздник начнётся на улице у входа в ГКЗ. Здесь для детей и взрослых с 11:00 часов начнёт свою работу интерактивная концертная площадка «Будущее России». Гости мероприятия, волонтёры, представители молодёжных и общественных организаций поднимут флаг Российской Федерации, поучаствуют в акции «Поём Гимн России вместе» и встанут в большой хоровод. С 11:30 состоится концерт детских творческих коллективов региона. Юных гостей ждут ростовые куклы, фотозоны с персонажами русских сказок и историческая викторина. Уличная программа продлится до 13:30. В 11:30 в фойе ГКЗ начнётся фестиваль народных игр и традиций «Игры и традиции народов России». В фойе для всех гостей также будут работать несколько тематических локаций: фотозоны «В гости по России» и «День России», площадка для написания писем-приветствий военнослужащим и мобилизованным, выставка муляжей военного вооружения, беспилотных летательных аппаратов и лазерный тир. Концертная программа «Россия – это мы!» начнётся в 14:00. На сцене выступят ведущие солисты и творческие коллективы региона, среди них государственный академический Сибирский русский народный хор, государственный ансамбль песни и танца «Чалдоны», ансамбль народного танца «Сибирские узоры», вокальный ансамбль «Септима», студия современного танца «Драйв», вокальная школа «ВГолосе» и другие. Вход на все интерактивные площадки свободный: для посещения концерта необходимо будет получить бесплатный пригласительный билет в кассе Государственного концертного зала имени А.М. Каца.

Дню России посвящён ещё один важный проект, который в этом году проходит в рамках национального проекта «Культура». Третий год Дом национальных культур им. Г.Д. Заволокина является организатором детско-юношеского фестиваля-конкурса #ДетиТворчествоДружба. Проект объединяет лучшие творческие коллективы из разных регионов России, которые представляют палитру оригинальных концертных номеров, отражающих многообразие и богатство самобытной национальной культуры. География фестиваля – от Москвы до Камчатки. Выступление участников фестиваля-конкурса состоится 11 июня на гала-концерте в Камерном зале Новосибирской филармонии, где своё творчество продемонстрируют талантливые ребята из Республик Хакасия и Бурятия, Красноярского и Забайкальского краев, Ханты-Мансийского автономного округа, Иркутской, Томской, Омской областей, из 6 районов Новосибирской области, городов Братска, Мурманска, Иркутска, Салехарда. В рамках фестиваля пройдет выставка декоративно-прикладного искусства, приуроченная к Году педагога и наставника – «Успех учителя – в делах ученика» и мастер-классы. 12 июня участники фестиваля выступят в Государственном концертном зале имени А.М. Каца.

В кинозале «Синема» Центра креативных индустрий в этот день можно будет увидеть подборку тематических фильмов и мультфильмов: «Даниил – князь Галицкий», «Два богатыря», «Сказ о Евпатии коловрате», «Юрка – сын командира».

На протяжении праздничных выходных, с 10 по 12 июня, Исторический парк «Россия – моя история» будет проводить лекции-экскурсии об истории государственных символов Российской Федерации.

С лучшими образцами классического русского театрального искусства познакомит в этот день театр «Старый дом». На сайте театра 12 июня в 10:00 можно будет увидеть онлайн-трансляцию спектакля «Вишнёвый сад».

В Новосибирском государственном художественном музее пройдёт акция «Музей приглашает друзей». 12 июня все желающие смогут посмотреть постоянные экспозиции музея бесплатно.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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