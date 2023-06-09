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Какое название новосибирцы выбрали для нового парка на берегу Ини?

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Название-фаворит набрало двадцать одну тысячу голосов.

nso.ru

Новосибирцы вполне ожидаемого решили назвать парк в Первомайском районе на берегу Ини именем реки. За этот вариант проголосовало большинство участников опроса, проводившегося на сайте «Жилье и городская среда».

Для названия парка предлагалось четыре варианта: «Иня», «Прибрежный», «БерегИня» и «Бобровый». Победившее наименование набрало 21 тысячу голосов. Вторым по популярности оказался вариант «Прибрежный» с 13,7 тысячи «лайков». Тройку замыкает БерегИня с цифрой 4578, а названию Бобровый отдали 3392 голосов.

nso.ru

Напомним, что месяцем ранее в Первомайском районе состоялась презентация дизайн-проекта нового парка – планируется благоустройство и озеленение берега Ини площадью 12 гектаров.

По словам заместителя мэра Новосибирска Анны Терешковой, на территории парка организуют пешеходные и велосипедные дорожки, экологические маршруты, детские и спортивными площадки, места для тренировок собак и станции проката велосипедов.

В следующем году планируется приступить к реализации проекта.

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