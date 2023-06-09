Какое название новосибирцы выбрали для нового парка на берегу Ини?

Новосибирцы вполне ожидаемого решили назвать парк в Первомайском районе на берегу Ини именем реки. За этот вариант проголосовало большинство участников опроса, проводившегося на сайте «Жилье и городская среда».

Для названия парка предлагалось четыре варианта: «Иня», «Прибрежный», «БерегИня» и «Бобровый». Победившее наименование набрало 21 тысячу голосов. Вторым по популярности оказался вариант «Прибрежный» с 13,7 тысячи «лайков». Тройку замыкает БерегИня с цифрой 4578, а названию Бобровый отдали 3392 голосов.