Когда в Новосибирской области будут выбирать губернатора?

Выборы губернатора Новосибирской области пройдут 10 сентября этого года — в единый день голосования. Такое решение приняли депутаты в ходе сессии Законодательного собрания, которая состоялась в четверг, 8 июня, пишет НДН.инфо.

Андрей Травников, который ранее сообщил о планах вновь баллотироваться на этот пост, подтвердил свое выдвижение на следующий срок. Кроме того, впервые за последние почти тридцать лет за пост губернатора будет претендовать кандидат от КПРФ.

«В связи с политической обстановкой, которая сложилась сегодня в Новосибирской области, я заявляю для всех наших союзников — мы будем участвовать в избирательной кампании по выборам губернатора. Это будет коммунист, человек, который представляет нашу партийную организацию, будет консолидирующей фигурой для всех левых сил, сторонников КПРФ», — ранее отмечал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Выборы губернаторов пройдут в 26 российских регионах, в том числе в шести сибирских — Новосибирской, Кемеровской, Омской областях, а также Хакасии, Красноярском и Алтайском краях.