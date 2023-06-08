В сентябре 2023 года после ремонта заработает мост через реку Шарап

К осени откроется движение по обновленному мосту через реку Шарап по дороге в Казахстан. С прошлого года здесь ограничено движение транспорта и снижена скорость. Ремонтные работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Мост длиной почти в 43 погонных метра построен в 1968 году и находится на одной из крупнейших региональных трасс «Новосибирск – Кочки – Павлодар».



Как отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Игорь Миллер, мост находился в неудовлетворительном состоянии. «Специалисты Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области отметили несоответствие габарита проезжей части моста категории дороги, а также нарушение гидроизоляции, разрушение защитного слоя железобетонных конструкций и деградация бетона», – прокомментировал он.



На сегодняшний день дорожники смонтировали 12 из 27 балок пролетного строения, также ведется омоноличивание продольных швов, наполовину забетонированы шкафные стенки и окрылки концевых опор. Далее планируется устройство гидроизоляции, а также перильных и барьерных ограждений. В сентябре, после укладки верхнего слоя и нанесения разметки, объект будет введен в эксплуатацию.