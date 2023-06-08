На ремонт корпуса Центральной клинической больницы в новосибирском Академгородке потребуется более 50 миллионов рублей

Как пояснила главный врач ЦКБ Ирэна Цыцорина, помещения роддома и РСЦ позволяют в оперативном порядке организовать размещение дополнительных коек. Руководство больницы планирует до конца июня поочерёдно запустить здесь в работу профили из пострадавшего корпуса. Часть пациентов при необходимости будет принята другими медицинскими учреждениями, предложившими помощь. Принимаемые решения позволят в кратчайшие сроки обеспечить все потребности для обеспечения оказания медпомощи жителям Советского района.

Ранее губернатор Андрей Травников поручил оперативно восстановить работу ЦКБ в Академгородке после пожара. Для этого профильным службам и региональному минздраву необходимо задействовать все существующие возможности.

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