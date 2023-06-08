На ремонт корпуса Центральной клинической больницы в новосибирском Академгородке потребуется более 50 миллионов рублей

Напомним, что 4 июня в главном корпусе больницы произошел пожар.
Первый замгубернатора Юрий Петухов по поручению губернатора Андрея Травникова провел выездное совещание по оперативному восстановлению работы ЦКБ в Академгородке. По итогам поездки разработан четкий алгоритм первоочередных необходимых действий.
Юрий Петухов совместно с руководителями регионального минздрава, ГКУ НСО «Служба технического контроля и развития материально-технической базы» и ГБУЗ НСО «ЦКБ» на месте дополнительно подробно оценили состояние главного корпуса больницы после пожара, произошедшего 4 июня, а также осмотрели помещения действующих корпусов куда планируется временно передислоцировать из пострадавшего корпуса оборудование и отделения. Участники совещания предметно обсудили план предстоящих ремонтно-восстановительных работ, определили их порядок и потребности в финансировании.
«Сегодня мы сделали повторный обход пострадавшего корпуса больницы со специалистами службы технического контроля. По поручению губернатора перед нами стоит задача оперативно восстановить корпус и продолжить оказание медицинской помощи жителям Академпарка. С учётом того, что помещения роддома – второго корпуса ЦКБ – позволяют перевести ряд отделений сюда, коллектив продолжит оказывать медицинскую помощь. Благодаря грамотным действиям персонала сохранено ценное медицинское оборудование. Предварительно на ремонт корпуса по оценкам потребуется более 50 млн рублей. Будем выходить на губернатора с ходатайством о выделении средств из резервного фонда Новосибирской области. Задача – восстановить работу в кратчайшие сроки», – рассказал Юрий Петухов.
Как пояснила главный врач ЦКБ Ирэна Цыцорина, помещения роддома и РСЦ позволяют в оперативном порядке организовать размещение дополнительных коек. Руководство больницы планирует до конца июня поочерёдно запустить здесь в работу профили из пострадавшего корпуса. Часть пациентов при необходимости будет принята другими медицинскими учреждениями, предложившими помощь. Принимаемые решения позволят в кратчайшие сроки обеспечить все потребности для обеспечения оказания медпомощи жителям Советского района.
Ранее губернатор Андрей Травников поручил оперативно восстановить работу ЦКБ в Академгородке после пожара. Для этого профильным службам и региональному минздраву необходимо задействовать все существующие возможности.
Фото: nso.ru
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