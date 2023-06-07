Андрей Травников: Каждому новосибирцу будет доступна карта персональной ответственности дорожных подрядчиков

«Попрошу минцифры присоединиться и помочь минтрансу быстро сделать такую информационную электронную карту», — отметил губернатор.
Губернатор Андрей Травников провёл выездное совещание по вопросам обеспечения контроля качества и соблюдения сроков ремонтных работ на объектах, реконструируемых по программе национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Новосибирске. В ходе объезда глава региона проконтролировал качество дорожных работ в левобережной части города – на Советском шоссе, по улицам Связистов, Волховской, Полтавской, Станиславского и Большой.
Глава региона подчеркнул, что очень глубоко вникает в городские проблемы, но совсем подменять собой городские власти не готов: «Депутаты горсовета тоже должны подключаться к решению задач на городском уровне. Иногда я вынужден погружаться в проблемы до самого низа, вынужден учить заместителя мэра и других людей, какие решения надо принимать.
Сегодня важно не просто выявлять гарантийные дефекты, а предупреждать их на каждом этапе производства работ. Чтобы, например, достойно завершить историю по улице и площади Станиславского. Подрядчик и сегодня пытается где-то сэкономить – в итоге и разная степень износа дорожных слоёв, и примыкания плохие, с трещинами между старым и новым слоем. Если берётесь перекладывать такие площади и добросовестно исправить ошибку, не надо экономить на мелочах. Когда стык один, по осевой линии вдоль пути асфальтоукладчика – это одно. Когда этих стыков по всей дороге 50 штук вдоль и поперёк – это совсем другое качество, куда ниже. Что касается организаций-проектировщиков путепроводов и мостов – давайте воспользуемся предложением и ресурсом компании «Российские железные дороги», готовой предоставить такие проектные организации».
Глава региона потребовал от подрядных организаций сделать всё для того, чтобы обеспечить пропускную способность на дорогах даже в период временных ремонтных ограничений, чтобы автомобилисты и общественный транспорт не стояли в пробках.
Также Андрей Травников предложил создать информационный ресурс, на котором каждый житель Новосибирска мог бы увидеть, когда и кто ремонтировал тот или иной дорожный объект. «Попрошу минцифры присоединиться и помочь минтрансу быстро сделать такую информационную электронную карту и представить её общественникам, депутатскому корпусу. Каждый должен иметь возможность увидеть, когда сделана улица, каков гарантийный срок, истёк он или нет, и если не истёк, но есть дефекты – как говорится, ФИО того, кто делал ремонт», – потребовал губернатор.
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