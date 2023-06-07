Андрей Травников: Каждому новосибирцу будет доступна карта персональной ответственности дорожных подрядчиков

Губернатор Андрей Травников провёл выездное совещание по вопросам обеспечения контроля качества и соблюдения сроков ремонтных работ на объектах, реконструируемых по программе национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Новосибирске. В ходе объезда глава региона проконтролировал качество дорожных работ в левобережной части города – на Советском шоссе, по улицам Связистов, Волховской, Полтавской, Станиславского и Большой.

Глава региона подчеркнул, что очень глубоко вникает в городские проблемы, но совсем подменять собой городские власти не готов: «Депутаты горсовета тоже должны подключаться к решению задач на городском уровне. Иногда я вынужден погружаться в проблемы до самого низа, вынужден учить заместителя мэра и других людей, какие решения надо принимать.