Снег для белых медведей и поилки для белок: как новосибирцы помогают животным перенести высокие температуры?

В Новосибирском зоопарке им. Р.А. Шило тем временем в вольер белым медведям насыпали снега, чтобы поддержать зверей в эти дни запредельных температур. Об этом рассказал в соцсетях посетитель зоосада Сергей Ильтяков. Медвежатам идея со снегом явно пришлась по душе. Кроме того, пережить жару мишкам помогает расположенный в вольере бассейн.