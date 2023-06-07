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Снег для белых медведей и поилки для белок: как новосибирцы помогают животным перенести высокие температуры?

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Жители города стараются поддерживать четвероногих друзей в эти непростые, слишком жаркие дни.

«Ненаучный городок»

В новосибирском Академгородке, в лесу, повесили поилку для белок, чтобы помочь животным пережить аномальную жару, пишет «АиФ-Новосибирск».. Об этом сообщили в Telegram-канале «Ненаучный городок»: «В лесу за НГУ по случаю жаркой погоды кто-то повесил поилку для белок», — рассказал очевидец. На обрезанной бутылке с водой написано «Напои белку». Подписчики похвалили автора задумки.

Сергей Ильтяков

В Новосибирском зоопарке им. Р.А. Шило тем временем в вольер белым медведям насыпали снега, чтобы поддержать зверей в эти дни запредельных температур. Об этом рассказал в соцсетях посетитель зоосада Сергей Ильтяков. Медвежатам идея со снегом явно пришлась по душе. Кроме того, пережить жару мишкам помогает расположенный в вольере бассейн.

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