Стало известно, в каких новосибирских школах ребят кормят лучше всего

В Новосибирской области подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая» в 2023 году. Конкурс направлен на совершенствование организации питания обучающихся, внедрение инновационных технологий кулинарной обработки продукции, современных форм и методов предоставления качественного и сбалансированного питания, распространение лучшего опыта работы школьных столовых, популяризацию принципов здорового питания в общеобразовательных организациях.

Региональный этап конкурса проходил с 11 по 26 мая. В нем приняли участие 19 школ из 17 муниципальных образований региона. На торжественной церемонии победителей и призеров регионального этапа наградил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.