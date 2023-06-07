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Стало известно, в каких новосибирских школах ребят кормят лучше всего

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Лучших поваров и столовые наградил министр образования региона Сергей Федорчук.

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В Новосибирской области подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая» в 2023 году. Конкурс направлен на совершенствование организации питания обучающихся, внедрение инновационных технологий кулинарной обработки продукции, современных форм и методов предоставления качественного и сбалансированного питания, распространение лучшего опыта работы школьных столовых, популяризацию принципов здорового питания в общеобразовательных организациях.

Региональный этап конкурса проходил с 11 по 26 мая. В нем приняли участие 19 школ из 17 муниципальных образований региона. На торжественной церемонии победителей и призеров регионального этапа наградил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

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«Когда мы начинали организовывать массовое питание школьников, мы получали несколько тысяч обращений в год. Сейчас их количество практически свелось к нулю, и это заслуга тех, кто работает в школьных столовых, в комбинатах питания. Благодарю вас за системный подход, внимание к мелочам. Неслучайно наш опыт транслируется другим регионам на федеральном уровне», – подчеркнул министр.

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Победителями регионального этапа стали:

- в номинации «Лучшая столовая городской школы» – Вторая Новосибирская гимназия;

- в номинации «Лучшая столовая сельской школы» – Серебрянская СОШ Чулымского района;

- в номинации «Лучший повар школьной столовой» – повар Второй Новосибирской гимназии Альфия Стаселько.

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