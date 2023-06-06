На фоне жары в Новосибирске продлили режим работы фонтанов

Из-за жары, которая истощает новосибирцев вот уже несколько дней, в Новосибирске продлили работу городских фонтанов. Об этом сообщает Om1.ru со ссылкой на директора «Горфонтана» Валерия Науменко. По его руководителя, по утрам фонтаны стараются запустить раньше графика, а выключают в позднее.

«Изменения работы фонтанов продлятся до тех пор, пока не спадёт жара. Точной даты пока нет», — прокомментировал господин Науменко.

Кроме того, руководитель «Горфонтана» подчеркнул, что купание в фонтанах строго запрещено, потому что в воде могут оказаться вредные примеси, а также подобные «заплывы» чреваты травмами.

Фото: 2ГИС