18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

На фоне жары в Новосибирске продлили режим работы фонтанов

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Фонтаны будут работать дольше обычного до тех пор, пока температура не вернется к адекватным показателям.

Из-за жары, которая истощает новосибирцев вот уже несколько дней, в Новосибирске продлили работу городских фонтанов. Об этом сообщает Om1.ru со ссылкой на директора «Горфонтана» Валерия Науменко. По его руководителя, по утрам фонтаны стараются запустить раньше графика, а выключают в позднее.

«Изменения работы фонтанов продлятся до тех пор, пока не спадёт жара. Точной даты пока нет», — прокомментировал господин Науменко.

Кроме того, руководитель «Горфонтана» подчеркнул, что купание в фонтанах строго запрещено, потому что в воде могут оказаться вредные примеси, а также подобные «заплывы» чреваты травмами.

Фото: 2ГИС

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: