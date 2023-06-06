Машина для заливки льда за 15 миллионов рублей появится в новосибирском ЛДС

В Новосибирске ищут компанию, которая поставит самоходную машину для заливки и уборки льда на новой ледовой арене, пишет BFM-Новосибирск. Информация о проведении электронного аукциона опубликована на сайте госзакупок.

Согласно аукционной документации, начальная (максимальная) цена контракта составляет 15 миллионов рублей. Заказчиком выступает государственное автономное учреждение Новосибирской области «Сибирь-Арена». К машине, которую планируют купить для нового ЛДС, выдвигается целый ряд технических требований. Так, объем водяного бака для заливки льда должен составлять не менее 870 литров, вместимость бункеров для снега – не менее 3,3 куб.м. Есть также требование к цвету машины – она должна быть бело-синей.

Итоги закупки подведут 21 июня. Поставщик должен будет доставить технику на ледовую арену в течение двух недель после подписания договора.