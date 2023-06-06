В Новосибирской области спрогнозировали экономический рост на ближайшие годы

Основные показатели социально-экономического развития региона за 2021-2022 года и приоритеты на ближайшие три года рассмотрели члены правительства Новосибирской области на очередном заседании под руководством губернатора Андрея Травникова.

Министр экономического развития региона Лев Решетников обозначил три уровня приоритетов социально-экономического развития Новосибирской области. «Основными являются развитие человеческого капитала и социальной сферы, развитие конкурентоспособной экономики с высоким уровнем предпринимательской активности и создание современной и безопасной среды для жизни, преображение городов и поселков Новосибирской области», – подчеркнул министр.



По итогам 2022 года валовой региональный продукт Новосибирской области сохранен на уровне предыдущего года в сопоставимых ценах и по оценке составил 1,79 трлн рублей. «В 2023 году положительный вклад в прирост ВРП вносят рост промышленного, сельскохозяйственного производства, строительных работ, динамичное развитие сферы услуг, постепенное восстановление торговли. Мы прогнозируем рост экономики в 2024-2026 годах в среднем около 2,7% в год по консервативному варианту. Объем добавленной стоимости в 2026 году составит порядка 2,4 трлн рублей. Ежегодный прирост ВРП Новосибирской области превышает среднероссийские показатели», – отметил Лев Решетников.



По оценке министерства экономического развития региона по большинству показателей социально-экономического развития складывается положительная динамика. За период 2021-2022 годов промышленное производство увеличилось на 14%. Агропромышленный комплекс в Новосибирской области остается одной из стабильно работающих отраслей: прирост за два года в сопоставимых ценах составил 15,2%. Существенный прирост отмечается в строительстве – 25,3%, ввод в эксплуатацию жилых домов увеличился на 4,2 млн кв.м, отмечен рост объема строительных работ, выполненных крупными и средними организациями, а также ведется строительство крупных инфраструктурных объектов.



«Также отмечается стабильный спрос на товары и услуги: оборот розничной торговли увеличился на 15,1%, в структуре оборота розничной торговли Новосибирской области по итогам 2022 года преобладают непродовольственные товары», – рассказал министр.