Мэр Новосибирска объяснил, почему сдвинулась дата открытия пляжного сезона

Анатолий Локоть во время пресс-конференции озвучил причину переноса старта купального сезона: «Температура окружающего воздуха и воды в водоемы – это не единственный фактор, параметр, за которым следят при выдаче разрешения для того, чтобы использовать пляжи для купания и отдыха. Немаловажный фактор – это санитарное состояние воды. Вот эти показатели проверяются лабораториями. После получения положительного ответа по этому параметру будет принято решение о разрешении и открытии купального сезона».

Напомним, что первоначально планировалось открыть пляжные локации 1 июня, но позже начало сезона перенесли на 15 июня.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС России отметили, что официально ни один пляж на территории Новосибирской области пока не открыт. В планах действие 19 официальных мест, из них три — в летних лагерях, пять — на базах отдыха. Открытый доступ будет к 11 общественным пляжам.

В Новосибирске откроют шесть мест для отдыха у воды: Бугринский пляж, пляж «Звезда» и четыре пляжа парка культуры и отдыха «У моря Обского».