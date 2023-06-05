Андрей Травников — о необходимости жесткого подхода к недобросовестным подрядчикам дорожных работ в Новосибирской области

В целом, у нас есть основания для осторожного оптимизма. В 2018-2019 годах мы делали акцент на повышение качества контроля с нашей стороны, в первую очередь, гарантийных объектов. Ожидаемо фиксировался рост числа претензий и выявляемых дефектов. При жёстком контроле, за счёт повышения уровня ответственности количество дефектов должно снижаться – по итогам 2022 года мы видим некоторое их снижение. Это эффект от всех наших усилий, они начинают приносить результат. Ни в коем случае нельзя ослаблять ту кропотливую работу, которую мы ведём с заказчиками, подрядчиками и проектировщиками, чтобы и по итогам 2023 года у нас были достойные результаты: количество контрольных мероприятий, тщательность контроля росли, а количество дефектов на дорогах сократилось», – подчеркнул Андрей Травников.

Анализ значимости дефектов показал снижение удельного веса значимых дефектов (то есть, влияющих на безопасность дорожного движения) до 57,81% по сравнению с предыдущими годами (в 2022 – 62% и в 2021 году – 68%).

Для исключения проектных ошибок в части геодезической разбивочной основы минцифры региона передало минтрансу спутниковый сканер. Для ликвидации сверхнормативного расстояния по доставке асфальтобетонных смесей и значительного уменьшения «плеча» доставки подрядными организациями приобретены новые асфальтобетонные заводы, смонтированные в Ордынском и Карасуке. Модернизирован существующий завод в Куйбышеве.

Работы по контролю качества на объектах регионального межмуниципального значения (отбор проб и комплекс лабораторных испытаний) теперь ведутся под непрерывную видеофиксацию.