Андрей Травников — о необходимости жесткого подхода к недобросовестным подрядчикам дорожных работ в Новосибирской области

«Предлагаю действовать максимально жестко, и, если нет возможности внести такие организации в список недобросовестных, то при последующих контрактах, которые они будут выигрывать, обеспечить самый жесткий контроль качества их работ», — подчеркнул губернатор на совещании в региональном правительстве.
Губернатор Андрей Травников в рамках оперативного совещания в правительстве региона заслушал доклад министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолия Костылевского о результатах гарантийных обследований объектов ремонта автодорог.
Всего на гарантии у подрядных организаций находятся 957 объектов, из них: 492 объекта, выполненных на местной сети в муниципальных районах и городских округах, 435 объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги», а также 30 объектов, реализованных за счёт средств областного бюджета. Из 492 объектов гарантийные замечания не выявлены на 296, выявлены замечания на 155, что составило 32% от числа гарантийных. На 8 объектах выявленные гарантийные замечания устранены; на 144 замечания подлежат устранению в срок до 30.06.2023.
Андрей Травников напомнил, что проверку качества входящих материалов до начала сезона специалисты областного Правительства осуществляли и в предыдущие годы, выезжая на заводы и склады. «Теперь проверяем и рецептуру, подготовленную для производства смесей. Принципиально новое мероприятие – обучение персонала подрядных организаций. Достаточно много сотрудников уже обучены. В прошлом году договаривались, что в случае выявления нарушений мы вместе с подрядными организациями будем проводить расследование для выявления причин, спровоцировавших нарушение качества. Есть примеры, когда подрядчики отказываются признавать свои нарушения и дефекты, даже когда суд признаёт их вину – отказываются исполнять решение суда и устранять дефекты. Такое поведение просто возмутительно! Если дефект налицо, и это доказано специализированной организацией или экспертизой, назначенной судом, и они это не признают – это просто попытка уйти от ответственности и наплевать на некачественный ремонт, сделанный для жителей региона. Предлагаю действовать максимально жёстко, и, если нет возможности внести такие организации в список недобросовестных, то при последующих контрактах, которые они будут выигрывать, обеспечить самый жёсткий контроль качества их работ. Не хотят учиться сами – будем тренировать, чтобы каждый сантиметр асфальта сдавали нам через лаборатории!
В целом, у нас есть основания для осторожного оптимизма. В 2018-2019 годах мы делали акцент на повышение качества контроля с нашей стороны, в первую очередь, гарантийных объектов. Ожидаемо фиксировался рост числа претензий и выявляемых дефектов. При жёстком контроле, за счёт повышения уровня ответственности количество дефектов должно снижаться – по итогам 2022 года мы видим некоторое их снижение. Это эффект от всех наших усилий, они начинают приносить результат. Ни в коем случае нельзя ослаблять ту кропотливую работу, которую мы ведём с заказчиками, подрядчиками и проектировщиками, чтобы и по итогам 2023 года у нас были достойные результаты: количество контрольных мероприятий, тщательность контроля росли, а количество дефектов на дорогах сократилось», – подчеркнул Андрей Травников.
Анализ значимости дефектов показал снижение удельного веса значимых дефектов (то есть, влияющих на безопасность дорожного движения) до 57,81% по сравнению с предыдущими годами (в 2022 – 62% и в 2021 году – 68%).
Для исключения проектных ошибок в части геодезической разбивочной основы минцифры региона передало минтрансу спутниковый сканер. Для ликвидации сверхнормативного расстояния по доставке асфальтобетонных смесей и значительного уменьшения «плеча» доставки подрядными организациями приобретены новые асфальтобетонные заводы, смонтированные в Ордынском и Карасуке. Модернизирован существующий завод в Куйбышеве.
Работы по контролю качества на объектах регионального межмуниципального значения (отбор проб и комплекс лабораторных испытаний) теперь ведутся под непрерывную видеофиксацию.
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