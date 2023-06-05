Эксперты называют текущий месяц самым жарким для Новосибирска за всю историю метеонаблюдений

Аномальной жарой называют синоптики высокие температуры первого летнего месяца в Новосибирске. В ближайшие двое суток, 6 и 7 июня, дневные значения составят 36-38 градусов, осадков не ожидается, рассказала VN.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Наталья Кичанова.

«Самые высокие значения ждем 8 июня – по территории области – от 35 до 40 градусов. Днем кратковременные дожди с грозами, местами уже +29, +34 градуса. Фон будет понижаться, – отмечает эксперт. – В городе пик жары +37, +39 градусов. Во второй половине дня тоже предполагаем, что пройдут кратковременные дожди с грозами».

После 8 июня жара начнет отступать. Установится более-менее комфортная температура +25, +32 градуса. Вероятны кратковременные дожди и грозы.

«Пока же у нас сохраняется поле повышенного атмосферного давления по западной периферии, воздушная масса, которая наблюдалась по югу Урала и по северу Казахстана, постепенно распространилась и на нашей территории. Отсюда и значения температур такие высокие», – комментирует Наталья Кичанова.

После перестройки атмосферных процессов антициклон сместится на восток, на территорию Красноярского края. Атмосферное давление постепенно будет падать. «Будет формироваться кучево-дождевая облачность, предлагаем, что на отдельных станциях будут отмечаться дожди», – сообщила синоптик.

Значений +35 градусов и выше в июне синоптики в своих архивах не нашли. «Наиболее близок по синоптическим процессам по первой декаде июня – 2012 год, июнь-июль тоже были очень жаркие и сухие, а также 2015 и 1976 годы, – рассказала эксперт в беседе с VN.ru. – Нынешний год – рекордсмен. Он значительно выше по температуре. Пока бьем рекорды».