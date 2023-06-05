Куда новосибирцы могут сдать старые покрышки для переработки?

Минприроды региона напоминает, что складирование отработанных автомобильных шин на площадках накопления отходов не допускается, как и их вывоз на полигоны ТКО.

В последнее время увеличилось число поступивших в министерство природных ресурсов и экологии обращений о ненадлежащем накоплении отработанных шин.

В связи с этим информируем, что правовые основы обращения с отходами производства и потребления в целях предотвращения их вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья определены Федеральным законом «Об отходах производства и потребления».

Под отходами производства и потребления понимаются вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению.

Перечень образующихся в Российской Федерации отходов содержится в Федеральном классификационном каталоге отходов, утвержденном приказом Росприроднадзора от 22 мая 2017 года № 242. ФККО включает в себя, в том числе разные типы шин. Указанные виды отходов относятся к IV классу опасности.

В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» запрещается размещение отходов I-IV классов опасности на территориях, прилегающих к городским и сельским поселениям, в лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зонах, на путях миграции животных, вблизи нерестилищ и в иных местах, в которых может быть создана опасность для окружающей среды, естественных экологических систем и здоровья человека.

Муниципальный контроль исполнения требований правил благоустройства с отходами осуществляют администрации районов (округа по районам).

При нагревании вредные вещества из шин выделяются в воздух и почву, проникают в грунтовые воды, отравляя окружающую среду, что приводит к нарушению санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конструктивных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.

Лучше всего после смены резины сдать старые покрышки на переработку. Здесь собственник транспортного средства может выбрать для себя один из трех вариантов:

- бесплатная сдача шин;

- сдача покрышек за деньги;

- сдача резины с доплатой от самого сдающего.

По информации мэрии города Новосибирска на территории Новосибирской области лицензии на деятельность по утилизации отработанных шин имеют следующие предприятия: ООО «Альбион-С», ООО «ВторШина», ИП Коротеев Роман Юрьевич.

В Новосибирске отработанные шины можно бесплатно сдать на АЗС, на территории которых установлены контейнеры для их приема:

- ул. Станционная, 98;

- ул. Немировича-Данченко, 136/1;

- ул. Аникина, 27.

Официальное сообщение пресс-службы сайта Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области mpr.nso.ru