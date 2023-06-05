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Мэр Анатолий Локоть рассказал, когда завершатся основные работы по благоустройству новосибирского парка «Арена»

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В настоящее время на территории парка готовы волейбольная, баскетбольная и детская площадки.

Ко Дню города планируют закончить основные благоустроительные работы в новосибирском парка «Арена» возле нового ЛДС. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава города Анатолий Локоть.

Мэр отметил, что в настоящее время на территории парка готовы волейбольная, баскетбольная и детская площадки. Кроме того, в парке разместили указатели, рядом с которыми установлена остановка общественного транспорта. Сейчас рабочие занимаются озеленением парка.

«Уже этим летом можно будет гулять по парку, наслаждаться видом на Обь, пользоваться услугами визит-центра, кататься на памп-треке», — сообщил градоначальник.

Анатолий Локоть также заявил, что в ближайшее время городские власти намерены обустроить прибрежные зоны парка и открытого бассейна.

Фото: Telegram-канал Анны Терешковой

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