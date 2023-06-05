Спортивный поезд-музей появился в новосибирском метрополитене

Церемония запуска тематического поезда состоялась в рамках празднования 100-летия образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта. Состав, который представляет собой своеобразный музей на колесах, красочно оформленный фотографиями разных лет, ждал гостей и первых пассажиров на станции «Площадь Гарина-Михайловского» Дзержинской линии Новосибирского метрополитена. Проект реализован региональным министерством физической культуры и спорта.

В церемонии приняли участие представители органов власти, олимпийские чемпионы-новосибирцы, а также юные спортсмены, тренеры и все желающие. «В этом году мы проводим большое количество мероприятий, посвященных 100-летию отрасли спорта. Разнообразие фактов, фотографий и исторических данных, которые изображены в четырех вагонах метро, позволят новосибирцам ознакомиться с нашей спортивной деятельностью более подробно», – отметил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.