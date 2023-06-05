Спортивный поезд-музей появился в новосибирском метрополитене

Благодаря уникальному оформлению состава пассажиры смогут познакомиться с историей спорта.
Церемония запуска тематического поезда состоялась в рамках празднования 100-летия образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта. Состав, который представляет собой своеобразный музей на колесах, красочно оформленный фотографиями разных лет, ждал гостей и первых пассажиров на станции «Площадь Гарина-Михайловского» Дзержинской линии Новосибирского метрополитена. Проект реализован региональным министерством физической культуры и спорта.
В церемонии приняли участие представители органов власти, олимпийские чемпионы-новосибирцы, а также юные спортсмены, тренеры и все желающие. «В этом году мы проводим большое количество мероприятий, посвященных 100-летию отрасли спорта. Разнообразие фактов, фотографий и исторических данных, которые изображены в четырех вагонах метро, позволят новосибирцам ознакомиться с нашей спортивной деятельностью более подробно», – отметил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.
Четыре вагона состава имеют уникальное оформление, пассажиры смогут увидеть современный спорт и окунуться в историю. В первом вагоне представлены базовые виды спорта, которые развиваются на территории региона. Второй вагон посвящён олимпийской истории Новосибирской области. Третий – это вехи истории новосибирского спорта, здесь пассажиры смогут совершить путешествие во времени длиной в 100 лет – с 1923 по 2023 год. Четвёртый вагон посвящён спорту наших дней. В нём представлена многогранность отрасли, отмечающей в этом году 100-летний юбилей. При подготовке фотоматериала были использованы исторические фотографии из архива Музея олимпийской славы. Поезд будет курсировать по Дзержинской и Ленинской линиям метрополитена до конца года.
С тематическим вагоном ознакомились и наши именитые спортсмены – трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин, двукратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Виктор Маркин, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Евгений Подгорный, олимпийский чемпион по спортивной ходьбе Андрей Перлов, олимпийская чемпионка по баскетболу Ирина Минх и другие почетные гости.
Александр Карелин отметил, что информация в вагонах достаточно содержательная – от государственных программ, которые развивают отрасль в регионе, до популяризации спорта и олимпийских чемпионов. «Уверен, что это будет по-настоящему интересно для новосибирцев, узнать много фактов и поводов для гордости о наших спортсменах», – отметил он.
Фото: nso.ru
Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru
0+
Комментарии (0)