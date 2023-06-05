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В Новосибирском дендропарке запланирована масштабная модернизация

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Реконструкция дендрологического парка в Заельцовском районе — проект, рассчитанный на нескольких лет.

2ГИС

Губернатор Андрей Травников принял участие в совещании по развитию дендропарка, посетил объекты историко-экологической тропы «Заповедная природа Новосибирской области», а также поздравил с открытием гостей и участников экологического фестиваля «ЭкоМир» на территории Новосибирского зоопарка, посвящённого Всемирному дню окружающей среды и Дню экологов России.

На совещании в зоопарке губернатору представили проект развития инфраструктуры особо охраняемой природной территории регионального значения «Дендрологический парк» и прилегающих территорий.

nso.ru
nso.ru

Глава региона выразил уверенность в том, что обновлённая территория дендропарка необходима новосибирцам и будет ими очень востребована: «В Новосибирске не так много зелёных мест, где жители мегаполиса могли бы гулять, отдыхать, заниматься спортом. Также есть чувство ответственности перед нашими предшественниками, которые когда-то собирали эту коллекцию, создавали дендропарк. Наша задача – не просто сохранить его, но и приумножить. И третий момент, почему наконец-то дошли руки и до этой территории. В последние годы в Новосибирске мы реализовали много проектов по благоустройству и озеленению – Михайловская набережная, парк «Арена», Заельцовский парк. Накоплен большой опыт, который позволяет браться за такие серьёзные проекты, как реновация дендропарка. Было очень интересно услышать мнение экспертов, специалистов, а также горожан – они сделали очень важные замечания, с чего начинать эту реновацию, чему уделить первостепенное внимание. Надо провести оценку всех зелёных насаждений дендропарка, инвентаризацию, чтобы понять, что необходимо восстановить, где расчистить территорию. Параллельно с этим надо начинать делать дорожки, тропинки, освещение, устанавливать малые архитектурные формы для обеспечения дополнительного комфорта горожан. Но самое главное – у дендропарка должен быть хозяин. Я принимаю принципиальное решение – будет создано государственное учреждение, которое будет отвечать за сохранность и развитие этой территории», – подчеркнул Андрей Травников.

nso.ru

Глава региона поручил специалистам как можно скорее составить конкретный план действий и просчитать их стоимость. Реконструкция дендропарка – проект, рассчитанный на нескольких лет. Первые шаги к восстановлению и облагораживанию зелёной зоны будут предприняты уже этим летом. Авторы концепции настаивают на том, что дендропарк необходимо объединить в единый «зелёный кластер» с зоопарком, Заельцовским парком и Заельцовским бором и знаковыми объектами на их территории – такими, как Детская железная дорога.

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