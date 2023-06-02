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4 июня в Новосибирске ограничат движение из-за полумарафона

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Какие улицы перекроют?

«Физкультурно-спортивный центр «Гонка Героев» проведет полумарафон в Новосибирске. Мероприятие для любителей бега будет проходить 4 июня с 9:00 до 19:00, пишет НДН.инфо.

На время подготовки и проведения полумарафона с 6 часов 3 июня до 23 часов 4 июня будет прекращено движение на участке от ул. Кирова до здания № 27, строение 2 на ул. Кирова.

Основные перекрытия запланированы 4 июня. Дороги будут перекрыты весь день — с 6 утра и до 8 вечера.
Кроме того, будет ограничена стоянка и запрещена парковка транспорта — с 00:10 часов 31 июня до 9 часов 5 июня на площадке у здания ГПНТБ. А 4 июня с 6:00 до 20:00:

  • на ул. Кирова на участке от ул. Восход до ул. Каменской;
  • на Октябрьской магистрали на участке от ул. Каменской до ул. Серебренниковской;
  • на ул. Каменской на участке от Октябрьской магистрали до ул. Орджоникидзе.

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