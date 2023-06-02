Возле старейшего села Новосибирской области появится туристическая зона и экотропа

Семь районов Новосибирской области получат господдержку на развитие туризма в 2023 году по итогам конкурсного отбора, проведенного министерством экономического развития региона. Среди проектов – экотропы, пляжи и музеи.

Субсидии на сумму 44,9 млн рублей муниципальным образованиям предоставляются в рамках утвержденной Правительством региона государственной программы «Развитие туризма в Новосибирской области». Для участия в конкурсе туристических проектов в министерство экономического развития Новосибирской области поступило 26 заявок от 23 муниципальных образований, в конкурсном отборе были поддержаны 7 заявок.



«В нынешних условиях особенно важно поддержать сферу туризма для создания новой инфраструктуры и объектов отдыха. В Новосибирской области реализуются меры региональной господдержки, за счет которых районы области могут создать новые точки притяжения, повысить конкурентоспособность туристских продуктов, а также увеличить количество новых рабочих мест и привлечь в сферу туризма частные инвестиции», – отметил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.