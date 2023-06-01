Масштабный ремонт на улице Мира в Новосибирске завершат осенью 2024 года

Городские власти запланировали провести большой ремонт на улице Мира в Новосибирске. Речь идет об участке дорожной сети от площади Сибиряков-Гвардейцев до Советского шоссе, протяженность которого составляет 2,4 километра, сообщает НДН.инфо. На работы готовы выделить 573 тысяч рублей, на сайте госзакупок проходит электронный аукцион для поиска потенциальных подрядчиков.

Заказчиком работ выступает департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города. Согласно документам закупки, ремонт планируется проводить в пять этапов. Первый этап должен начаться 21 августа этого года, пятый — закончиться к 30 сентября 2024 года.

Потенциальный подрядчик должен будет выполнить работы по фрезерованию нижнего слоя дорожного покрытия и сделать выравнивающий слой из асфальтобетона. Следом необходимо устроить верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона, поднять смотровые колодцы, установить бортовые камни на дороге и тротуарах, а также отремонтировать пешеходные зоны.

Также в перечень работ включены замена и установка недостающих секций пешеходного ограждения, восстановление дорожных знаков, нанесение горизонтальной и вертикальной дорожной разметки и ремонт светофоров.