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В Новосибирске закроют консульство Германии

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Кроме того, консульства прекратят работу в Петербурге, Екатеринбурге и Калининграде.

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Германия закроет консульства в четырех российских городах, в том числе в Новосибирске, сообщает РИА Новости. Берлин принял решение в ответ «на меры Москвы». Официальное представительство ФРГ останется только в столице. Также консульства закроют в Петербурге, Екатеринбурге и Калининграде.

«К работе допущены одно консульство и посольство России в Берлине», — прокомментировал спикер немецкого МИД Кристофер Бургер.

Дипломатам дадут время, чтобы закончить свою деятельность до конца этого года.

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