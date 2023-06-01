В Новосибирске закроют консульство Германии

Кроме того, консульства прекратят работу в Петербурге, Екатеринбурге и Калининграде.
Германия закроет консульства в четырех российских городах, в том числе в Новосибирске, сообщает РИА Новости. Берлин принял решение в ответ «на меры Москвы». Официальное представительство ФРГ останется только в столице. Также консульства закроют в Петербурге, Екатеринбурге и Калининграде.
«К работе допущены одно консульство и посольство России в Берлине», — прокомментировал спикер немецкого МИД Кристофер Бургер.
Дипломатам дадут время, чтобы закончить свою деятельность до конца этого года.
Комментарии (0)