Новосибирские пляжи откроются только в середине июня

Пресс-центр городской администрации сообщил о переносе даты открытия новосибирских пляжей на 15 июня. Первоначально купальный сезон собирались начать 1 июня.

Причина переноса сроков — в проблемах, связанных с обследованием водоемов. Проверка акватории в парке «Бугринская роща» завершена, пляж готов к приему отдыхающих.

В настоящее время водолазы не могут обследовать дно из-за низкого уровня воды на территории ПКиО «У моря Обского», где планируют создать четыре зоны для купания. Сейчас идет процесс наполнения Новосибирского водохранилища. Городские власти планируют получить санитарное заключение до 10-го числа.