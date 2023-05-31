Лето заходит с «козырей»: июнь встретит новосибирцев жарой до +37 градусов

В июне 2023 года в нашем регионе температура воздуха ожидается на шесть-семь градусов выше нормы. В отдельных районах потеплеет до +37 градусов, рассказала «МК в Новосибирске» начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова.

Эксперт отметила, что жаркая погода сохранится в регионе с конца мая. Средняя температура в Новосибирске в первой декаде июня составит от +22 до +24 градусов днём и от +12 до +20 градусов ночью.

В Новосибирской области обещают еще более знойную погоду. Днем столбик термометра достигнет отметки +32 градусов, местами до +37, ночью ожидается до +20 градусов.