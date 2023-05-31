Андрей Травников провел выездное совещание, посвященное развитию Технопарка новосибирского Академгородка

Успешно развивается проект «Горки Академпарка»: завершается строительство всех 12-квартирных домов, заказчиком-застройщиком которых выступает АО «Академпарк». В 2021-2022 гг. введены в эксплуатацию два многоквартирных дома, на завершающей стадии строительства находятся еще два дома. Завершены работы по благоустройству территории поселка, по обустройству детской и спортивной площадки, работы по озеленению территории поселка.

Разработан мастер-план производственной площадки «Кампус Академпарка» в п. Ложок, включающий 11 зданий общей площадью более 12,8 тыс кв. м. Проведены экологические, геологические, геодезические и археологические изыскания. Разработана проектно-сметная документация на строительство инженерных сетей, получены положительные заключения экспертизы, проведены конкурсные процедуры по выбору подрядчиков. По результатам конкурсов ведётся строительство сетей НВК, сетей тепло и электроснабжения. В июле 2022 г. начато строительство производственно-лабораторного здания площадью 1,5 тыс. кв. м.