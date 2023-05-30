Почти 70 тысяч автомобилей в сутки будет пропускать четвертый мост через Обь в Новосибирске

Тоннель под Транссибом, остановка трамваев на путепроводе и движение без светофоров — министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский рассказал о работах и планах по движению на четвертом мосту и новым транспортным развязкам.

Как отметил министр, новый мост сможет обеспечить высокий трафик – до 70 тысяч автомобилей в сутки – он будет обеспечен за счет ряда решений, в числе которых организация прямого выезда с четвертого моста на улицы Станционную и Ипподромскую. Это значительно сократит время в дороге от северо-восточных частей города до аэропорта «Толмачево» и автомобильной дороги федерального значения Р-254 «Иртыш». Развязка в районе двух площадей (Труда и Энергетиков) на левобережной части города, на которые будут выходить съезды с моста, будет спроектирована без светофоров, движение здесь будет безостановочным.



«Такое решение поможет избежать излишних пробок. Для пешеходов будут предусмотрены надземные переходы, оборудованные лифтами для людей с ограниченными возможностями, а для трамвайной линии будет построен отдельный путепровод над дорогой. Одна из остановок маршрута будет обустроена прямо на путепроводе. Конструктивные решения транспортных развязок исключают пересечение транспортных потоков в одном уровне, проезд по ним будет осуществляться без светофорных объектов, что позволит минимизировать проблему заторов», – прокомментировал Анатолий Костылевский.



В настоящий момент строители осуществляют монтаж вантовой системы на пилоне мостового перехода, работы ведутся ежедневно. Параллельно с этим идет работа по созданию тоннеля под железнодорожной линией Транссибирской магистрали – мост пересекает ее на левобережной части города.

Фото: vis-group.ru