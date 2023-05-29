Андрей Травников и Александр Беглов договорились о развитии сотрудничества Новосибирской области и Санкт-Петербурга

«Президентом поставлена задача укрепления технологического суверенитета России. Петербург и Новосибирская область имеют большой потенциал для укрепления сотрудничества во всех сферах, но в этой особенно – благодаря значительному научному потенциалу наших регионов. В сегодняшних условиях особую значимость приобретают межрегиональные связи и совместная работа по импортозамещению. Мы должны консолидировать усилия и активно сотрудничать в вопросах поставки товаров технологического и продовольственного назначения», – отметил глава Северной столицы.