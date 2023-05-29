Андрей Травников и Александр Беглов договорились о развитии сотрудничества Новосибирской области и Санкт-Петербурга

В ходе встречи губернаторы обсудили сотрудничество между нашими регионами в 2023-2027 годах.
Рабочая встреча губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова состоялась в правительстве Санкт-Петербурга.
«Между Новосибирской областью и Ленинградом, Санкт-Петербургом сложилась глубокие, исторические связи. Сегодня петербургские и новосибирские предприятия совместно работают над знаменитыми российскими системами ПВО, которые защищают небо страны, помогают нашим бойцам при выполнении задач специальной военной операции. Абсолютно новое направление – импортозамещение оборудования, приборов, программного обеспечения для отечественных нефте- и газодобывающих компаний. Постоянные контакты и обмен идет в сфере образования и науки. А наиболее плотное сотрудничество происходит в сфере культуры», – подчеркнул Андрей Травников.
«Президентом поставлена задача укрепления технологического суверенитета России. Петербург и Новосибирская область имеют большой потенциал для укрепления сотрудничества во всех сферах, но в этой особенно – благодаря значительному научному потенциалу наших регионов. В сегодняшних условиях особую значимость приобретают межрегиональные связи и совместная работа по импортозамещению. Мы должны консолидировать усилия и активно сотрудничать в вопросах поставки товаров технологического и продовольственного назначения», – отметил глава Северной столицы.
В рамках визита новосибирской делегации в Санкт-Петербург подписано 15 соглашений о сотрудничестве между учреждениями культуры двух регионов.
Также среди перспективных направлений взаимодействия – торговля и экономика, трудовые отношения и занятость, связь и цифровизация, градостроительство и жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное строительство и транспорт, образование, государственная охрана объектов культурного наследия, здравоохранение, социальная защита населения, природоохранная деятельность, физическая культура и спорт, туризм, молодежная политика.
Фото: nso.ru
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