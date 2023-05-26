Салют в честь 130-летия Новосибирска отменен

25 июня в Новосибирске не будет праздничного салюта в честь 130-летия города. Фейерверки теперь будут запускать только на День Победы, рассказала заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова в пресс-центре ТАСС.

При этом вице-мэр упомянула, что в завершение торжества могут запустить на воду искусственный торт с небольшими пиротехническими эффектами: «Возможно, проплывет торт, но ненастоящий. Все думают, что настоящий торт, который мы „причалим“ к берегу и будем резать. Нет, это будет искусственный торт, просто он будет очень красивым, как подарок городу. Он будет с небольшим фейерверком не в небо, а с самой платформы».