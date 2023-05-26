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Новосибирские дорожники отремонтируют Ипподромскую и Народную улицы

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Мэр Анатолий Локоть сообщил, что ремонт будет завершен до конца года.

pixabay.com

Дорожный ремонт на улицах Ипподромской и Народной в Новосибирске планируют завершить до конца 2023 года, заявил мэр Анатолий Локоть.

Градоначальник рассказал, что в этом году улицу Ипподромскую приведут в нормативное состояние по всей её длине, включая участок у четвёртого моста. Работы должны завершить параллельно с окончанием возведения переправы через Обь.

В ремонтные работы Ипподромской входит исправление покрытия, благоустройство тротуаров и пешеходных дорожек, нанесение разметки, замена ограждения, ремонт светофоров на перекрёстках с улицами Военной и Кропоткина.

На улице Народной ремонт дороги намерены завершить в августе текущего года. Рабочие почти выполнили работы по фрезерованию и устройству выравнивающего слоя, после чего начнут укладывать верхний слой покрытия. Кроме того, в планах сделать искусственные неровности, поднять смотровые и дождеприемные колодцы.

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