В новосибирском правительстве обсудили проведение образовательного интенсива «Архипелаг 2023»

Ранее президент России дал поручение разработать и запустить национальный проект по развитию беспилотной авиации, беспилотных авиационных систем. Задача нового нацпроекта – использовать весь технологический потенциал перспективной индустрии для укрепления безопасности страны, повышения качества жизни людей, для роста эффективности отечественной экономики.

В рамках программы по развитию БАС организаторы интенсива планируют запустить около двухсот соревнований в сфере беспилотников — от школьных до профессиональных. Соревнования будут проходить по пяти тематическим направлениям: спортивное, технологическое, популярное, школьное и военно-тактическое.

Ожидается, что в мероприятии примет участие более полутора тысяч экспертов, авиамоделистов и операторов дронов, представителей бизнеса, научных и образовательных учреждений, региональных властей.

Фото: nso.ru

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru



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