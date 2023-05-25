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В новосибирском правительстве обсудили проведение образовательного интенсива «Архипелаг 2023»

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Его центральной темой станет развитие беспилотных авиасистем.

Главное мероприятие года по поддержке российских технологических и социальных проектов для реальной экономики — проектно-образовательный интенсив «Архипелаг 2023» — пройдет в Новосибирской области.

Губернатор Андрей Травников принял участие в заседании оргкомитета по подготовке и проведению в нашем регионе с 28 июля по 7 августа интенсива «Архипелаг 2023».
В Новосибирске, в том числе на территории Академгородка, в наукограде Кольцово будут работать три базовых площадки, на которых обсудят перспективы новой медицины и нейротехнологий, прорывные социальные проекты, социальные инициативы АСИ. Для проведения всех направлений интенсива будет задействована и инфраструктура ведущих вузов и научных организаций нашего региона. Одной из главных задач участников «Архипелага» станет реализация поручений Президента РФ Владимира Путина по развитию БАС.

Ранее президент России дал поручение разработать и запустить национальный проект по развитию беспилотной авиации, беспилотных авиационных систем. Задача нового нацпроекта – использовать весь технологический потенциал перспективной индустрии для укрепления безопасности страны, повышения качества жизни людей, для роста эффективности отечественной экономики.

В рамках программы по развитию БАС организаторы интенсива планируют запустить около двухсот соревнований в сфере беспилотников — от школьных до профессиональных. Соревнования будут проходить по пяти тематическим направлениям: спортивное, технологическое, популярное, школьное и военно-тактическое.

Ожидается, что в мероприятии примет участие более полутора тысяч экспертов, авиамоделистов и операторов дронов, представителей бизнеса, научных и образовательных учреждений, региональных властей.

Фото: nso.ru

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru

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