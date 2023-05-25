Сколько официальных пляжных локаций будет этим летом в Новосибирске?

В Новосибирске названы пляжи, которые будут работать на жаркий сезон-2023. Соответствующее решение подписал мэр Анатолий Локоть.

В этом году новосибирцы смогут посещать шесть официальных мест отдыха, которые будут оборудованы спасательными постами: «Галечный», «Каменный», «Детский» и «Бумеранг». Также этим летом будут работать комплекс «У моря Обского», «Звезда» и «Бугринская роща».

Кроме того, городские власти назвали места, где официально купаться запрещено. Речь о пляжах на берегу Ини, Оби и Обском водохранилище, а также на озере Спартак и котловане Юго-Западного жилмассива.