Зеленая охота: новосибирцы начали активно собирать молодой папоротник

Жители Новосибирской области начали собирать первые побеги съедобного папоротника-орляка, пишет НДН.инфо. Название растения произошло из-за сосудистых пучков в корневище — их расположение напоминает изображение орла. Фотографиями зеленого урожая новосибирцы поделились в паблике «Грибы и грибные места НСО» в соцсети «ВКонтакте».

«Ездили в сторону Академгородка, орляк пошел, но еще маленький. Насобирали около 3 кг. Думаю, на следующих выходных нормально будет», — рассказывают подписчики.

Такой папоротник используют в кулинарии: например, как ингредиент для салатов или в качестве гарнира наподобие спаржи, кроме того, с ним делают зимние заготовки. Это растение часто отправляют в Японию и Китай не только как ингредиент для всевозможных блюд, но и как лекарство.