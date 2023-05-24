Семь городов Новосибирской области — претенденты на звание лучших в создании проектов комфортной городской среды

«Белый пляж» на Берди в Искитиме, «Парк Победы» в Бердске, «Каинская роща» и «Грибы» с подсветкой в Куйбышеве – эти и другие заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» от Новосибирской области одобрены межведомственной комиссией в правительстве региона.

Заседание межведомственной комиссии по координации деятельности в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» провел заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка. «Наши города неоднократно побеждали во всероссийском конкурсе в сфере благоустройства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». При этом наиболее выигрышными и проработанными традиционно являются те проекты, которые обсуждались с жителями территорий. Очень важно сегодня, чтобы во всех муниципальных образованиях была предусмотрена такая возможность – неслучайно в регионе сейчас проходит Всероссийское голосование за объекты благоустройства», – подчеркнул замгубернатора.

Один из наиболее масштабных проектов на заседании представил мэр Бердска Роман Бурдин. В городе предполагается благоустройство общественной территории – Парка Победы, где предполагается озеленение, обустройство новых маршрутов пешеходных дорожек, лыже-роллерной трассы. «Большое внимание будет уделено благоустройству мемориального комплекса г. Бердска с объектом культурного наследия – памятным знаком в честь подвига бердчан в годы Великой Отечественной войны. Проект предполагает организацию аллеи героев Бердска и аллеи родам войск. Его реализация станет достойным событием к предстоящему 80-летию Великой Победы», – отметил Роман Бурдин.