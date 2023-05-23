В Новосибирской области спасли лосенка, прибившегося к стаду коров

В министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области поступила информация о том, что в Болотнинском районе к стаду домашних животных примкнул лосенок возрастом до месяца (10-12 дней от рождения). Сегодня, 23 мая, состоялась передача дикого животного Новосибирскому зоопарку имени Р.А. Шило.

Местный фермер Николай Солодянкин, обнаруживший дикое животное среди своих, сразу же обратился в минприроды, ухаживал за лосенком и дал ему имя Шатун. По факту сообщения к нему выехали госинспектор отдела охраны животного мира и специалист управления ветеринарии. Осмотр показал, что лосенок здоров, не ранен, нуждается в молочном вскармливании. Госинспектор обследовал близлежащую территорию, взрослых особей лося обнаружено не было, как и фактов незаконной охоты.

«Предполагаем, что лосенок проголодался и прибился к стаду коров из-за запаха молока. В таком возрасте он не может быть выпущен в естественную среду обитания, ему необходим должный уход. В этой связи принято решение о передаче животного зоопарку», – рассказал госинспектор минприроды региона Александр Плотников.