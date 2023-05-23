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Сколько времени уйдет на реконструкцию Первомайского сквера в Новосибирске?

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На модернизацию любимой горожанами зеленой зоны потратят 118 миллионов рублей.

В Новосибирске объявлен конкурс на реконструкцию Первомайского сквера — информация об этом размещена на сайте госзакупок. На выполнение работ подрядчику выделяется 118 миллионов рублей. Исполнителю необходимо завершить благоустройство до 15 октября 2023 года.

Согласно документации, на прилегающих к скверу тротуарах должны обновить покрытие, а непосредственно на территории установят новые скамейки и фонари в стиле «современная классика» (подобные уже установлены на Михайловской набережной). Кроме того, сквер украсят растениями и цветниками, а также оснастят элементами навигации.

Все время ремонта, в том числе и на День города, Первомайский сквер будет перекрыт.

Фото: 2ГИС

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