В Новосибирской области стартовал ремонт дороги с выходом на Чуйский тракт

Начался ремонт дороги между Черепаново и Сузуном в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД). Данная автодорога имеет большое значение, потому что выходит на федеральную трассу Р-256 («Чуйский тракт») и позволяет добраться до Новосибирска или до соседних областей.

«Два участка автодороги «104 км а/д «Р-256» - Сузун» отремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» по поручению губернатора Андрея Травникова. После ремонта участки дороги будут отвечать всем требованиям по безопасности дорожного движения. Ремонт данной автодороги – важный этап обеспечения устойчивого автомобильного сообщения в Новосибирской области и транспортной доступности важнейших социальных объектов», – сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.



Подрядчик обновит более 9 километров асфальтобетонного покрытия, укрепит обочины, отремонтирует водопропускные трубы и установит новые знаки. Работы стартовали в Черепановском и Сузунском районах Новосибирской области. Дорожные рабочие выполнили фрезерование на участках длиной в 3 и 6 км соответственно. После этого подрядчик уложит выравнивающий слой, обновит асфальтобетонное покрытие, укрепит обочины, отремонтирует водопропускные трубы. В самом конце работы установят дорожные знаки, сигнальные столбики и нанесут разметку. Сдача объекта запланирована на середину сентября 2023 года.