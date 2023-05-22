В каких районах Новосибирска самая высокая концентрация опасных веществ в воздухе?

Специалисты рассказали о случаях самого высокого загрязнения воздуха в Новосибирске с начала текущего года. За основу были взяты данные мониторинга по итогам первым трех месяцев. Всего в этот период превышение ПДК было зафиксировано по 7 вредным веществам, сообщили НДН.инфо в Западно-Сибирском УГМС.

Под ПДК понимается предельно допустимая концентрация вредного вещества, не несущая негативных последствий для человека даже при постоянном контакте. В Новосибирске этот показатель оказался превышен по оксиду углерода, диоксиду азота, саже, фенолу, формальдегиду и бензапирену.

Максимальная за три месяца разовая концентрация оксида углерода была отмечена в Заельцовском районе — 1,3 ПДК. А диоксида азота и оксида азота — в Ленинском (3,3 ПДК и 1,1 ПДК соответственно).

По содержанию сажи в воздухе лидирует Первомайский район — 2,1 ПДК. Кировский район, в свою очередь, показал самую высокую концентрацию фенола и формальдегида — 2,2 и 1,8 ПДК соответственно. А Заельцовский вновь оказался в лидерах по превышению бензпирена — показатель превысил норму в 8,1 раза.

«Максимальные из разовых концентраций аммиака, диоксида серы, тяжелых металлов и сероводородов в целом по городу не превышали установленных значений ПДК», — добавили в УГМС.

Ситуация за 2022 год выглядела так: максимальное превышение оксида углерода пришлось на Калиниский район (2,5 ПДК), диоксида азота — на Заельцовский (1,6 ПДК), оксида азота и сажи — на Центральный (1,7 ПДК и 2,0 ПДК), фенола — на Кировский (3,7 ПДК), формальдегида — на Заельцовский (2,4 ПДК), фтористого водорода — на Ленинский (1,6 ПДК), а бензапирена — на Кировский (7,1 ПДК).