Почти 10 миллионов рублей потратят на восстановление тоннеля к бомбоубежищу под НОВАТом

В Новосибирском академическом театре оперы и балета запланирован большой ремонт: руководство театра ищет подрядчика, который восстановит аварийный выход бомбоубежища, расположенного в подвале. Соответствующий аукцион был объявлен на сайте госзакупок. На необходимые работы готовы выделить 9 899 092,20 рублей.

Аварийный выход представляет собой тоннель площадью 23,33 кв. м, тамбур и шахту. В перечень ремонтных работ среди прочего включены подготовительные и земляные работы, бетонирование и армирование тоннеля с последующей отделкой и установкой электроосвещение. Также планируется установка трех герметических дверей.

Поскольку НОВАТ является памятником архитектуры, подрядчику требуется иметь лицензию на осуществление работ по ремонту объектов культурного наследия. Также ремонт не должен повлиять на функционирование театра («Выполнение работ не должно мешать основной деятельности Заказчика. Необходимо учитывать репертуар и график проведения репетиций и спектаклей», — сказано в документации).

Итоги аукциона собираются подведут 2 июня. Подрядчику нужно будет приступить к ремонту в течение одного дня с даты заключения контракта, а завершить работы не позднее 7 декабря этого года.