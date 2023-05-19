Новому подрядчику готовы заплатить 1,2 млн рублей за ремонт лестницы на Речном вокзале

Нового подрядчика ищут для ремонта аварийной лестницы, ведущей с улицы Восход к платформе Речной вокзал в Новосибирске. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок, пишет «АиФ-Новосибирск».

Заказчиком выступает МКУ ДЭУ-1. Работы оценили в 1 миллион 194 тысячи 439 рублей. Первоначальная стоимость объекта составляла 778 тысяч 604 рубля, лестницу должны были отремонтировать до конца октября прошлого года. Однако предыдущий подрядчик приступил к работам только 3 ноября. На сегодняшний день лестница по-прежнему удручает горожан своим нерабочим состоянием.

Новый подрядчик должен будет выровнять места просадки бетона, обустроить ступени и выложить их на плитку, установить перила с поручнями, а также сделать бетонные пандусы. Кроме того, рядом с лестницей нужно поставить стальные урны. Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 26 мая. Все ремонтные работы необходимо будет сделать в течение двух недель.